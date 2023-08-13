طرح مناقصة لشراء الأجهزة الكهربائية بسوهاج.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج في بيان لها، طرح مناقصة لشراء أدوات كهربائية بالمؤسسات الحكومية والخدمية لمدينة أخميم والقرى التابعة بإطار برنامج تنمية صعيد مصر، وأتاحت التقديم للموردين والمتعاقدين من الداخل والخارج، وحدد البيان، موعد المناقصة والمواصفات فضلًا عن المبلغ التأميني.

موعد إجراء المناقصة بأخميم

وقال المهندس لطفي الشريف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، في حديثه لـ«الوطن»، إن المناقصة لفرش المكاتب والإدارات بالمركز عقب تطويرها بإطار مشروع تنمية الصعيد، وستجري المناقصة يوم 2 سبتمبر المقبل، الساعة 12 مساءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

مصروفات المناقصة والمبلغ التأميني

وأضاف رئيس الوحدة المحلية بأخميم، أنه قبل المشاركة في المناقصة، يجب سداد مبلغ التأمين الابتدائي وقدره 80 ألف جنيه، مع طلب كراسة الشروط ومنها 361 جنيها شاملة الضريبة وتقديم طابعي دمغة، وأوضح أن المناقصة تتبع قانون 182 لسنة 2018.

حياة كريمة بسوهاج

يذكر أن مركز أخميم بمحافظة سوهاج، تم اختياره للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة لتنفيذ المشروعات التنموية به، وكان تم اختيار 7 مراكز بالمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج، وهي طما والمراغة وجرجا والبلينا والمنشاة ودار السلام وساقلتة وجهينة.