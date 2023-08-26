خطوات استبدال عداد الكهرباء التالف لـ«أبو كارت».. اعرف الرسوم والإجراءات

حدد قسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، الإجراءات الواجبة على المشترك الراغب في تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدي.

استبدال العداد بآخر جديد

أشارت «كهرباء بدر» في منشور عبر «فيسبوك»، إلى أن أولى خطوات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدي، الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد.

تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل

لفت المنشور، إلى ضرورة معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد، ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل، إضافة إلى عمل إجراءات تصفية الحساب والتسوية إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل

أشار إلى أنه يجري فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك، مع حصر المديونية، وهي تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع، وقيم التسويات على العميل وتحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل، عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط، بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن.

تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء

وقال إنه يجب شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه، وإذا لم يتقدم العميل للشحن، فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيها حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد، وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة، لافتا إلى أنه إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع، فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف، كأن لم يكن، وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ، سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.

تغيير كل العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع

ومن الجدير بالذكر، كانت أعلنت شركات الكهرباء في وقت سابق، أنه سيجري تغيير كل العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع، طبقا للخطة الموضوعة في خلال خمس سنوات، وبالتالي لن توجد فواتير مطبوعة ولا محصل كهرباء.