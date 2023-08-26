محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء جمعية روافد الخير لرعاية المسنين بالعريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعضاء جمعية روافد الخير بالعريش لرعاية المسنين، في مكتبه بديوان عام المحافظة، في حضور المهندس شرف السيد خلف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة سابقًا.

وأكد المحافظ على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في شمال سيناء، مشيرًا إلى أن جمعية روافد الخير بالعريش من الجمعيات ذات السمعة الحسنة، إذ تقوم بأعمال خيرية كبيرة، موجهًا الشكر لها على المجهود المبذول.

تقديم الخدمات إلى المسنين

وأضاف المهندس شرف السيد خلف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن جمعية روافد الخير لرعاية المسنين تقوم بكل ما يعمل على إثراء حياة المسن وتقديم الخدمات التي يحتاجها إليه، والتي تخفف عنه معاناة الشيخوخة بما يساهم في إضفاء البسمة على حياته والفرحة على وجهه.

وأضاف «خلف»، أن من بين أنشطة الجمعية إنشاء بيت العيلة للحفاظ على الترابط الاجتماعي بين أعضاء الجمعية، بجانب تنفيذ رحلات ترفيهية لأعضاء الجمعية لمختلف محافظات الجمهورية، وإقامة المخيم الصيفي على شاطئ البحر بالعريش لخدمة أعضاء الجمعية.

أشار «خلف» إلى أن الجمعية تقوم بتنفيذ أنشطة ترفيهية وترويحية للمسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأيتام من خلال إقامة أيام ترفيهية لهم وتوزيع الهدايا والجوائز عليهم.