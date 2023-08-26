المشدد 7 سنوات للمتهمة بالاتجار في الهيروين بروض الفرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحدى السيدات لإدانتها بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» في منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامها المصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمة قيامها في دائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تقرير المعمل الكيماوي

وجاء في تقرير المعمل الكيماوي، أن المتهمة حازت وأحرزت مخدر «الهيروين» وزن حوالي 1 كيلو جرامًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة روض الفرج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهمة بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة بدائرة القسم.