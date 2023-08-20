السجن المؤبد للمتهمين بالاتجار في «الهيروين» بالمرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تشكيلًا عصابيًا مكونًا من شخصين؛ لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» بدائرة قسم شرطة المرج، بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما مبلغ مالي 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامهما المصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق معهما، في دائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» في دائرة القسم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين كان غرضهما من بيع المواد المخدرة الحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.