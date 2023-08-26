طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم السبت، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار رعدية على جنوب سيناء

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر «حلايب وشلاتين» على فترات متقطعة، وهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «مطروح والسلوم» على فترات متقطعة.

وكذا من المتوقع وجود اضطراب في الملاحة على خليج السويس بسرعة رياح تتراوح بين 44 و56 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة الأحد 27-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 28-6-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 29-8-2029

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.