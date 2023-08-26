تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و428 شاحنة و107 سيارات.

5000 طن بضائع و186 شاحنة و94 سيارة

وشملت حركة الواردات وفقا لهيئة موانئ البحر الأحمر 5000 طن بضائع، 186 شاحنة و94 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 242 شاحنة و13 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا، اليوم، العبارة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة أمل.

تداول 1100 طن بضائع و91 شاحنة بميناء نويبع

وشهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و91 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي بريدج وسينا وأيلة، فيما غادرت ميناء بورتوفيق السفينة «project» وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق متجهة إلى اليمن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1439 راكبا بموانيها.