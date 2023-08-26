أحمد عز ضابط صعيدي في فيلم فرقة الموت.. التصوير يبدأ خلال أيام

يبدأ الفنان أحمد عز التحضير لفيلمه الجديد فرقة الموت، من إنتاج هشام عبدالخالق، وتأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج أحمد علاء، ومن المقرر يبدأ تصويره الفليم خلال الأيام المقبلة.

أبطال فيلم فرقة الموت للفنان أحمد عز

ويشارك في بطولة فيلم فرقة الموت بجانب أحمد عز عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم الفنانة منة شلبى، بيومى فؤاد وعصام عمر ورشدى الشامى وخالد كمال، وجار خلال الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل الذي ينتجة هشام عبدالخالق، ومن تأليف صلاح الجهيني غرمت اخراج أحمد علاء.

وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات حول ضابط شرطة من الصعيد يواجة العديد من المشاكل التي يحاول أن يتصدى لها خلال الاحداث.

تكريم أحمد عز

ومن المقرر تكريم الفنان أحمد عز خلال فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة من 15-24 نوفمبر المقبل.

يذكر أن الفنان أحمد عز يعود للتعاون من جديد مع المخرج أحمد علاء بعدما شاركا سويا في فيلم العارف.