تنسيق كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.. اعرف التخصصات

حدد موقع التنسيق الإلكتروني الحد الأدنى لتنسيق كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والتي تعتبر من الكليات التي تواكب احتياجات سوق العمل، وتهتم بتوفير تعليم متميز للطلاب بجانب التدريب لصقل مهاراتهم، حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة بكتابة رقم الجلوس وكتابة الرقم السري.

وسجل الحد الأدنى لـ تنسيق كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط لطلاب الشعبة العلمية 286.0 درجة، وتعمل الكلية على إعداد خريجين لهم خلفية في دراسات مختلفة، وتمكنهم من الإسهام في تطوير صناعة السكر والصناعات المرتبطة بها.

أقسام كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية العلمية

- علوم وتكنولوجيا صناعة السكر

- الشعبة الهندسية

- الشعبة الزراعية

- الشعبة الكيميائية

- تكنولوجيا الحيوية الصناعية

- قسم علوم البيئية ومعالجات التلوث

المجالات البحثية بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية

وهناك مجالات بحثية في كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، كالتالي:

- أبحاث الشعبة الزراعية

- أبحاث شعبة التخمرات الصناعية

- أبحاث تكنولوجيا صناعة السكر

- أبحاث الشعبة الهندسية

- أبحاث الشعبة الكيميائية

- أبحاث شعبة الورق والخشب

- أبحاث العلوم البيئية

نظام الدراسة في كلية تكنولوجيا صناعة السكر

- تقبل الكلية الحاصلين علي الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم ورياضة

- وتبلغ مدة الدراسة 4 سنوات

- الدراسة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة

- الدراسة بالكلية 8 فصول دراسية

- يمنح الطالب في نهايتها بكالوريوس علوم دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية

- يؤهل الخريجين العمل في مصانع السكر

- كما تؤهل الكلية الطالب للعمل في مصانع الذرة والخميرة، ومصانع الصناعات الغذائية.