أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم.. صرف مرتبات أغسطس وحقيقة مكافأة البريد

مع نهاية اليوم السبت 26-8-2023، يبحث الكثير من المختصين والمواطنين عن أبرز الأحداث الاقتصادية التي جرت، اليوم، وكان أبرزها ما أكدته الهيئة القومية للبريد من عدم صحة المعلومات المتداولة عن صرف مكافأة البريد التي تقدر بـ1000 جنيه، بعد تداول روابط إلكترونية تزعم منح مكافأة ألف جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي.

لا صحة لمكافأة البريد بقيمة ألف جنيه

وقالت الهيئة إنه لا صحة لمنح مكافأة البريد بقيمة ألف جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأن الروابط المتداولة مزيفة، وأن تلك المكافآت وهمية، ولا علاقة لهيئة البريد بها مُطلقاً، مشددةً على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789.

وحذرت «البريد» المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وأعلنت أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية.

مرتبات موظفي الحكومة عن شهر أغسطس الجاري

وكشفت وزارة المالية أنَّه يجرى بدء صرف مرتبات شهر أغسطس الحالي للعاملين بالدولة من يوم الخميس الماضي، مناشدة العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

متى يحال ملف مالك الوحدة المصيفية الهارب من الضريبة للنيابة

كما اعتمدت مصلحة الضرائب المصرية إجراءات حاسمة لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة الهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية إلى مأمورية الضرائب التابعين لها بشأن الحساب عن ضريبة الثروة العقارية التي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل مصلحة الضرائب المصرية.

النسبة المستحقة للضرائب على الوحدة المصيفية المستأجرة

ووفق المعلن من مصلحة الضرائب المصرية فإن ضريبة الثروة العقارية يتمّ احتسابها على الوحدات المصيفية المستأجرة والتي يملكها الأفراد الطبيعيون على أن تكون المحاسبة على 50% فقط من إجمالي الربح السنوي، وتحصّل الضرائب العقارية نسبة تتراوح ما بين 2.5 إلى 27.5 % لمن يتجاوز إيراد الربح السنوي 21 ألف جنيه.

وبحسب ما صدر من بيانات عن مصلحة الضرائب العامة أن ملف مالك الوحدة المصيفية المستأجرة أو المحال التجارية الهاربين من تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب بعد انتهاء ملة مدتها 30 يومًا مسموح بها بتقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب حتى لا يقع مالك الشقة تحت طائلة القانون.