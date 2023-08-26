فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية

أعلنت منطقة الدقهلية الأزهرية اليوم عن فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بعد اعتماد النتيجة من قبل وكيل الأزهر الشريف، ويجري التقديم في التظلمات لمدة 15 يوما.

موعد فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية

وأوضحت منطقة الدقهلية الأزهرية، أنه يجرى فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني لـ الشهادة الإعدادية، بدءا من اليوم السبت 26 أغسطس لمدة خمسة عشر يوما 9 سبتمبر بمقر الكنترول الخاص بالمنطقة.

وأشار الدكتور محمد رشوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية في بيان، أن فتح باب التظلمات جاء بعد إعلان النتائج الخميس الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن الحرص على مصلحة الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه وتطبيقه على أرض الواقع.

وكان الأزهر الشريف اعتمد نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية، إذ بلغت نسبة النجاح 83.96%، إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالب وطالبة.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية الدور الثاني

وبدأت الامتحانات للشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية الدور الثاني يوم السبت 5 أغسطس بمادة الفقه واللغة العربية 1 وانتهت يوم السبت 12 أغسطس لمدة تصل إلي أسبوع بمادة اللغة الأجنبية والمستوي الرفيع