فوز ناشئي الدقهلية بالمركز الثاني ببطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن فوز أبطال المصارعة في الدقهلية بالمركز الثاني على مستوى بطولة المصارعة في الجمهورية تحت 15 سنة، إذ حقق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ناشئي مركز المصارعة الترتيب للعام الثاني والكأس.

وكان المسابقة أقيمت بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية، خلال الفترة من 24 حتى 28 أغسطس الجاري، في إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي الحالي.

فوز أبطال الدقهلية بالمركز الثاني في مسابقة المصارعة

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية في بيان، نتائج أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة بالدقهلية، كالآتي:

- فاز اللاعب زياد أحمد فتحي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 85 ك

- فاز اللاعب محمد أحمد فتحي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 62 ك

- حقق اللاعب محمد وائل بدر المركز الثاني والميدالية الفضية وزن 68 ك

- فاز اللاعب أحمد مصطفى عبد الناصر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 75 ك، ليكون رصيد أبطال الدقهلية للمصارعة 2 ميدالية ذهبية و1 فضية و1برونزية.

وأشاد المدير الفني لناشئين المصارعة الكابتن عبد اللطيف أحمد بالمستوى الرائع والأداء المتميز للاعبين خلال البطولة، والنتائج التي حققها اللاعبون، وكأس المركز الثاني بالبطولة، بالرغم من شدة المنافسة وصعوبة المباريات مع محافظات مثل الأسكندرية والمنوفية، بعد أن تمكن أبطال الدقهلية من تحقيق متميزة بشهادة المسئولين بالاتحاد المصري للمصارعة، والمدربين المنافسين في البطولة.