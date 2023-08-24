مراسل القناة الأولى: مدينة العلمين الجديدة تشهد اليوم حدثا مبهجا يبهر العالم

قال محمود جميل، مراسل القناة الأولى، إنّ اليوم الخميس سيكون حافلا بالفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن المنطقة الترفيهية بـ«نورث سكوير» تستضيف الحدث الأهم والأبرز وهو مهرجان القاهرة للدراما، والاستعدادات تجرى على قدم وساق مع وضع اللمسات الأخيرة في كل التجهيزات الخاصة بالمهرجان.

حدث مبهج ومثير سيبهج العالم

وأضاف في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «ننتظر حدثا مبهجا سيبهر العالم كله وهو مهرجان القاهرة في نسخته الثانية، والبوابة جاهزة لدخول كل الفنانين والمخرجين والضيوف».

وتابع: «الشاطئ سيشهد المسرح الكبير الذي يستعد لاستقبال كل الفنانين وإعلان الجوائز الخاصة بالمهرجان في نسخته الثانية»، مؤكدًا أن المنطقة الترفيهية من أجمل مناطق العلمين الجديدة وسط البحر والأبراج والشاطئ.

تامر حسني يحيي حفل اليوم

ولفت إلى أن الفنان تامر حسني سيحيي الحفل، ويجرى توزيع الجوائز على الفنانين والأعمال الدرامية طوال العام وليس مسلسلات رمضان فقط، فضلا عن تكريم شخصيات فنية كبيرة أضافت للدراما المصرية، وجرى مضاعفة الجوائز لـ16 جائزة، لتكريم أفضل المخرجين وموسيقى تتر وتصوير ومونتاج.