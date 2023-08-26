«مع السلامة يا صيف».. كم يتبقى على نهايته؟

ينتظر الكثير من المواطنين انتهاء فصيل الصيف، الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة وموجات حارة خلال يوليو الماضي وأغسطس الجاري.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي موعد انتهاء فصل الصيف وعدد الأيام المتبقية في الفصل الحار وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل، سيكون آخر أيام فصل الصيف خلال العام الجاري.

موعد انتهاء فصل الصيف

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تبقى على انتهاء فصل الصيف أيام معدودة تصل لـ26 يومًا، ومن ثم يبدأ فصل الخريف وتبدأ حالة الاعتدال في الجو في الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل.

وعن حالة الطقس اليوم السبت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة 34- 25.

- العاصمة الإدارية 35- 25.

- 6 أكتوبر 35- 24.

- بنها 34- 24.

- دمنهور 33- 23.

- وادي النطرون 34- 24.

- كفر الشيخ 33- 23.

- المنصورة 33- 24.

- الزقازيق 34- 24.

- شبين الكوم 34- 24.

- طنطا 33- 23.

- دمياط 32- 25.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 32- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 30

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 30- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 32- 22.

- سيوة 36- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 29.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 38- 29.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 36- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 39- 25.

- سوهاج 41- 25.

- قنا 45- 27.

- الأقصر 45-27.

- أسوان 46- 29.

- الوادي الجديد 45- 27.

- أبوسمبل 45- 29.