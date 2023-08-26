نانسي صلاح عن تكريمها في مهرجان العلمين: «شهادة فوق رأسي»

أعربت الفنانة نانسي صلاح عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الدراما عن دورها في مسلسل «ستهم»، موضحة : «مصر لها قوتها في الفن، وتشرفت بتكريمي في مهرجان العلمين.. التكريم شهادة فوق رأسي».

نانسي: مهرجان العلمين ضم العمالقة

وقالت «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن مهرجان العلمين لا يمكن مقارنته بأي مهرجانات أخرى، مضيفة: «المهرجان ضم عمالقة كبار».

نانسي: عندنا فن من زمان أوي

وواصلت الفنانة نانسي صلاح: «إحنا عندنا فن من زمان أوي، وكل العالم العربي يحب الوجود والارتباط بها، ومصر قدمت الكثير من النجوم في الدول العربية».