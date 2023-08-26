متحف الفن الإسلامي يحتفل بفيضان النيل في معرض «خزف وفخار»

نظم قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، معرضًا فنيًا لمنتجات الخزف والفخار تزامنًا مع الاحتفال بفيضان النيل، وشارك بالمعرض 20 عارضًا، قاموا بعرض منتجاتهم التي تعكس الهوية الإسلامية والتراث الحضاري الإسلامي والتي تتبع مدارس مختلفة ومتنوعة في تقنية الصناعة والنقوش.

المعرض المؤقت «النيل والحياة»

وفي السياق، شارك متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع المتحف القبطي والمتحف المصري بالتحرير، في المعرض المؤقت «النيل والحياة» والذي يجري افتتاحه السبت، ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، ويعرض قطعًا أثرية توضح أهمية نهر النيل منذ المصريين القدماء مرورًا بالفن القبطي وحتى العصر الإسلامي.

سعر التذكرة الموحدة

وطرحت المتاحف الـ 3 «القبطي – الفن الإسلامي - المصري» تذكرة موحدة للدخول، وذلك خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 3 أكتوبر، وذلك بمناسبة إقامة المعرض المؤقت «النيل والحياة»، وجاءت أسعار التذكرة كالتالي:

- الطالب المصري والعربي 25 جنيهًا.

- الزائر المصري والعربي 50 جنيهًا.

- الطالب الأجنبي 250 جنيهًا.

- الزائر الأجنبي 500 جنيه.