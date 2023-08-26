هل سنشهد شتاء قارسًا انعكاسًا للصيف شديد الحرارة؟.. الأرصاد تجيب

مع اقتراب انتهاء فصل الصيف، والذي شهد ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، وتطلع المواطنين لقدوم فصل الشتاء، يكثر التساؤل عن التوقعات الخاصة بفصل الشتاء المقبل، وهل سيكون شتاء شديد البرودة، مثلما كان الصيف شديد الحرارة؟

تجيب «الوطن»، في التقرير التالي، عن السؤال الذي يشغل المواطنين، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

متى سيبدأ فصل الشتاء؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية ستؤثر على فصل الشتاء المقبل، مثلما ظهر تأثيرها على فصل الصيف بموجات شديدة الحرارة، مضيفة: «من الصعب التنبؤ بتأثير هذه التغيرات حاليًا لأن الوقت ما زال مبكرًا جدًا على بداية فصل الشتاء، المقرر أن يبدأ 21 ديسمبر المقبل، ونحن ما زلنا في فصل الصيف، وننتظر بداية فصل الخريف».

وأوضحت غانم أن الخرائط الطقسية مع بداية فصل الشتاء ستوضح الصورة الأولية لتأثير التغيرات المناخية على شهور الشتاء، منوهة باتضاح ذلك مباشرة مع نهاية فصل الخريف وبدء الأيام الأولى من الشتاء، مُرجعة السبب إلى التأثر بالكتل الهوائية القادمة من طبقات الجو العليا، والمنخفضات المناخية الموسمية القادمة على سطح البحر المتوسط في تلك الفترة من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن المنخفضات المناخية الموسمية القادمة على سطح البحر المتوسط في هذه الفترة من العام تعمل على تكاثر السحب الممطرة والرعدية أحيانًا، وتختلف من يوم لآخر حسب التوزيعات الضغطية.

السمات المناخية للشتاء

وأكدت غانم أن نشاط الرياح وسرعاتها المختلفة يزيد من الشعور ببرودة الطقس وفقا لتأثرها بالمنخفضات الجوية أو الكتل الهوائية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من الممكن الحديث عن السمات المناخية لموسم الشتاء المقبل، والذي لن يختلف كثيرًا عن شتاء العام الماضي من حيث السمات المناخية المرتبطة بفصل الشتاء المتمثلة في انخفاض درجات الحرارة، والطقس البارد والشديد البرودة أحيانًا وفقًا لتوزيعات الخرائط الطقسية على المناطق المختلفة على جميع أنحاء البلاد.