كايروكي تبدأ حفل مهرجان العلمين بأغنية «روبرتو»

صعدت منذ قليل فرقة كايروكي، على مسرح أرينا العلمين؛ لإحياء حفلة غنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023.

وبدأت كايروكي الحفل بأغنية «روبرتو» التي طرحت ضمن ألبومهم الجديد «روما».

واحتشد الجمهور بأرينا العلمين قبل ساعات من بدء حفل كاريوكي، إذ بدأوا في التوافد منذ الساعة 5 عصرا.

الحفل في مدينة العلمين

وكان مطرب الراب العالمي Russ، أحيا أمس حفلا غنائيا صخما على مسرح أرينا العلمين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، قائلا: «شكرا لتواجدكم بالحفلة وسعيد أني موجود في مصر».