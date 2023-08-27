جمال شقرة: عمر التلمساني كشف لي عن الفرصة الضائعة على الإخوان وعلاقتها بعبدالناصر

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن عمر التلمساني المرشد السابق لتنظيم الإخوان قال إن جمال عبدالناصر ضيع عليهم الفرصة في فبراير 1954، وأنه كان من الممكن أن يقضي على مجلس قيادة الثورة كلها بعد استقالة الرئيس الأسبق محمد نجيب، وقبول عبدالناصر للاستقالة.

هتافات المظاهرات

وأضاف شقرة، خلال حواره لبرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن المظاهرات التي خرجت من الإخوان في ذلك الوقت كانت تهتف إلى السجن يا جمال، إلى السجن يا صلاح إلى السجن يا سارقي الثورة من الرجل الكبير.

وأكد شقرة أن القرارات التي صدرت في مارس 1954 لم تكن ديمقراطية، لأن عبدالناصر كان أمامه جماعة الإخوان التي حركت الدولة كلها ضدهم، فخرج وأعلن أن الجيش يجب أن يعود لثكناته، مشيرًا إلى أن أمين شاكر مدير مكتب عبدالناصر، حكى عن الأيام الحاسمة في أزمة مارس، وعبدالناصر وقتها قال لهم: «فوضوني شهر وأخلصكم من نجيب والإخوان»، وقد كان.

مواعيد برنامج الشاهد

ويُذاع برنامج «الشاهد» يوميًا على قناة إكسترا نيوز بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.