جمال شقرة: عبد الناصر نجح فى تحييد الإخوان عن المشهد السياسي

أكد جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نجح في تحييد الإخوان عن المشهد.

وأضاف شقرة، خلال لقائه الخاص ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء السبت: «سأل عبدالناصر الإخوان ماذا يريدون بوصولهم للسلطة، فكانت الأجابات عامة لا تقنعه، فعبدالناصر كأستاذ تكتيك عسكري مؤسس تنظيم سري كان عنده خطة وقوة سياسية معادية للثورة، فكان لابد أن يتعامل مع هذه القوي بمنهج سياسي، وكان يبدو أن عبد الناصر كتم تخطيطا كثيرا لم يعلنه للضباط حتي لا يدخل في جدل لا نهاية له، ولكن هو في قرارة نفسه كان لديه أفكار بحل الأحزاب السياسية نتيجة لقراءات عديدة قبل 1952، وكان لديه تصور لإعلان الجمهورية، وكان لديه تصور حول مصير الملك، وأصر أن يتركه للتاريخ وأن يتركه يرحل».

تحييد الإخوان نسبيا

وأضاف شقرة: «مهارة عبدالناصر جعلته ينجح في تحييد الإخوان نسبياً وكان منذ اللحظة الأولي لديه فكرة بتعامل تكتيكي مع الإخوان، وفي هذه الفترة بأء الإخوان يكشرون عن أنيابهم وتدخلوا في تحديد الملكية، وتشكيل الوزارة، وأن يكونوا وراء الستار، ولكن كل هذا كان عبدالناصر يفهمه ولم يؤدي إلى قطيعة مع الإخوان».

مواعيد برنامج الشاهد

ويُذاع برنامج الشاهد يوميًا على قناة إكسترا نيوز بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.