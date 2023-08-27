هاني عادل: أعيش أنا وزوجتي حياة طبيعية.. بنتعامل على راحتنا

تحدث الفنان هاني عادل عن زوجته دياموند أبو عبود، وقال: «أنا بتعامل أكتر كبني آدم، وأحب أحتفل بالأشياء الطبيعية مثل عيد ميلادها وعيد ميلادي والذكرى السنوية للزواج».

هاني عادل وزوجته

وأضاف هاني عادل خلال لقائه بقناة «الحياة» على هامش حفل فرقته «وسط البلد» بمهرجان القلعة: «توجد بعض الصور في الأماكن العامة وأو المناسبات نلتقطها سويا ونشرها على السوشيال ميديا بدون مناسبات فأنا أحب التعامل على راحتنا».

أعضاء وسط البلد

وأكمل هاني الحديث عن فرقة وسط البلد وأعضائها وقال: «معظم أعضاء الفرقة موجودين باستثناء اثنين فقط وهما إسماعيل وأحمد عمران للسفر، وإسماعيل انفصل عن الفرقة ودايما احنا لما حد بيمشي عن الفرقة أو حد مش بيبقى موجود مكانه دايما بيبقى موجود، حتى لو عاوزين أى حد ينضم بنجيب أي آلة ثانية لأن فرقة وسط البلد بمثابة منزل».