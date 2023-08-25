السيطرة على حريق ميكروباص في فايد بالإسماعيلية دون إصابات

شهدت قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، ظهر اليوم الجمعة، اشتعال النيران في سيارة ميكروباص أمام إحدى القرى السياحية، وحاول الأهالي السيطرة عليها، فيما انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث.

حريق ميكروباص أمام أحد فنادق فايد

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق في سيارة ميكروباص أمام أحد الفنادق بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، ووجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه.

وقال أحد شهود العيان في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحريق نشب في سيارة ميكروباص أمام أحد فنادق الإسماعيلية وخرج العديد من الأهالي والمصطافين لمحاولة السيطرة عليه، إلا أنه لم يتم السيطرة عليه لحين وصول قوات الحماية المدنية.

السيطرة على الحريق دون إصابات

ونجحت رجال الإطفاء في إطفاء الحريق وتبريد السيارة، إلا أن النيران التهمت دواخل السيارة بالكامل، وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

وأكدت المصادر الطبية والأمنية أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة المنطقة وفحص السيارة ومعرفة أسباب الحريق.