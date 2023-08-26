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لتعديل الرغبات.. 6 خطوات للتحويل بين كليات الأزهر

كتب:

رؤى ممدوح
11:00 ص | السبت 26 أغسطس 2023
جامعة الأزهر ـ تعبيرية

جامعة الأزهر ـ تعبيرية

يعد التحويل بين كليات الأزهر من الأمور المهمة لعدد كبير من الطلاب، خاصة عقب ظهور نتيجة التنسيق وكتابة الطلاب رغبات الدراسة في الكليات، لتكشف جامعة الأزهر خطوات التحويل بين كليات الأزهر، لمن يرغب في تعديل رغباته قبل بدء الدراسة في الجامعات.

خطوات التحويل بين كليات الأزهر

وجاءت خطوات التحويل بين كليات الأزهر وفقاُ لما أعلنته الجامعة كالتالي:

أولاً: تسجل الطالب الدخول على رابط موقع التنسيق عبر الرابط من هنا.

ثانياً: اضغط على أيقونة «خدمات الثانوية الأزهرية».

ثالثاً: اضغط على أيقونة «التحويل بين كليات الأزهر».

رابعاً: يختار الطالب الكلية التي يريد التحويل إليها.

خامساً: تأكد من عملية التحويل من خلال الضغط على نافذة تحويل.

سادساً: ضرورة طباعة بطاقة الترشيح الجديدة.         

موعد بدء الدراسة في الكليات الأزهرية

وكانت جامعة الأزهر أعلنت في وقت سابق برئاسة الدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة، أنّ الدراسة داخل الجامعة في مختلف الكليات ستنطلق يوم 30 سبتمبر المقبل، في إطار الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023- 2024.

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