المشدد 5 سنوات لمتهمين بالتزوير في محررات رسمية بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، متهمين بالتزوير في محررات رسمية بدائرة قسم شرطة أوسيم في محافظة الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

التزوير في محررات رسمية

وجاء في أوراق القضية أنه بعد انتهاء النيابة العامة مع المتهمين قيامهم في دائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، بالتزوير في محررات رسمية وجعلها على غرار الصحيحة وذلك على خلاف الحقيقة.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أوسيم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهمين بالتزوير في محررات رسميو وجعلها على غرار الصحيحة وذلك بدائرة القسم.

جرى ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما لمحكمة الجنايات المُختصة التي أصدرت حكمها المتقدم عليهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.