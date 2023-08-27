«الصحة» تزف بشرى للمواطنين بشأن الحالتين المصابتين بمتحور كورونا الجديد

زف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، بشرى سارة للمواطنين بشأن الحالتين المصابين بالمتحور الجديد لكورونا، وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن» الحالتين المصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، تماثلتا للشفاء التام، وهما الآن يمارسان حياتهما بشكل طبيعي ولا يوجد ما يستدعي القلق أو التخوف، مشيرا إلى أنّ الحالتين خضعتا لبروتوكول علاج فيروس كورونا ومتحوراته، والذي أثبت كفاءته على مدار انتشار جائحة فيروس كورونا.

المصابان بمتحور كورونا الجديد تماثلا للشفاء

وتابع المصدر، بأنّ على المواطنين خلال الفترة المقبلة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والتقلبات الجوية والإصابة بالفيروسات التنفسية، مشيرًا إلى أنّ ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين، إذ يجب اتباع نمط صحي للحياة؛ للوقاية من الأمراض.

وأكد المصدر أنّ السلاح الفعّال للوقاية من الفيروسات التنفسية، هو التطعيم واتباع الإجراءات الاحترازية.

التطعمم ضد الفيروسات التنفسية

وأضاف المصدر، أنّ لقاح الإنفلونزا الموسمية اقترب على المجيء ومن المفترض أن يصل مصر منتصف الشهر المقبل وعلى المواطنين ضرورة الحصول على اللقاح وتطعيم الأبناء والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وهم كبار السن والأطباء والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، موضحة أنّ الأعراض الجانبية للقاحات هي بسيطة وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة، وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات، مشيرًا إلى أنّ هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب أو خوف فهي تزول في غضون يومين لا أكثر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان أنّ أعراض متحور كورونا الجديد بسيطة ولا تُشكل أي خطورة ولم يتسبب المتحور في أي وفيات على المستوى العالمي أو المحلي، مشيرًا إلى أنّ المصاب بالمتحور الجديد يتماثل للشفاء في غضون أسبوع لا أكثر.