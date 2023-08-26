أعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأعراض الجديدة لمتحور كورونا مجرد أعراض بسيطة ولا تغير فيها، ولم تظهر أي أعراض غريبة، ولا توجد أي توصيات باتخاذ إجراءات احترازية إضافية تجاه المتحور الجديد، مضيفًا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتحور الجديد لا يدعو للقلق، ولكنه يحتاج للحذر.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المتحور الجديد لم ينتج عنه أي حالة وفاة عالميًا أو محليًا، مشرًا إلى أن مصر تمتلك نظامًا قويًا للرصد يقوم بمتابعة الوضع المحلي والعالمي بشكل منتظم.

أعراض المتحور الجديد

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن أعراض المتحور الجديد هي مجرد آلام بالحلق ورشح، بالإضافة لارتفاع في درجات الحرارة وتكسير في أنحاء الجسم، وهذه الأعراض تختفي في خلال يومين أو ثلاثة.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وأضاف أنه على الأشخاص المصابين بنزلات البرد ارتداء الكمامات والحرص على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعلى المواطنين عدم مخالطتهم بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة والتي تظهر بين الفترة والأخرى.

وشدد على المواطنين بضرورة حصولهم على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات أثبتت فاعليتها أمام متحورات فيروس كورونا المختلفة، وأن الجرعة التنشيطية ضرورية جدًا لتعزيز الجهاز المناعي في الجسم، وطمأن المواطنين على توافر كافة اللقاحات.