«فانيسا» بلجيكية تحتفل بتحقيق 600 ساعة غطس بشواطئ البحر الأحمر

احتفلت سائحة بلجيكية تدعى «فانيسا» بتحقيق 600 ساعة غطس تحت الماء بشواطئ الغردقة، خلال رحلة غطس بمشاركة عدد من السياح ومدربي الغطس، وحرصت على التقاط الصور التذكارية وتوثيق لحظات السعادة على شواطئ المدينة التي تعشقها.

سائحة بلجيكية تحتفل بـ600 ساعة غطس

وعبّرت «فانيسا»، في العقد السادس من العمر، خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، عن سعادتها بتحقيق 600 ساعة غطس تحت الماء على شواطئ الغردقة، موضحة أنها حققت هذا الرقم على مدار عدة سنوات كانت تتردد فيها على المدن السياحية المصرية لممارسة هوايتها المفضلة تحت الماء.

وأشارت السائحة البلجيكية إلى أنها حققت هذا الرقم في عدد من مواقع الغوص بمدن الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ في مياه البحر الأحمر، حيث كانت تحرص على زيارة مدن البحر الأحمر السياحية بصفة مستمرة وأكثر من مرة سنويا، مؤكدة أنها تعشق مياه البحر الأحمر.

السياح يحتفلون بـ«فانيسا»

وكشف أحمد بيجو، مدرب غطس بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السائحة البلجيكية «فانيسا» عاشقة لمياه البحر الأحمر، مؤكدا حرص عدد من العاملين بسياحة الغوص والسياح الأجانب على مشاركة السائحة الاحتفال بتحقيق 600 ساعة غطس تحت الماء، وذلك على متن لانش سياحي خلال رحلة غطس بالغردقة.

انتعاش سياحة الغوص في البحر الأحمر

من جانبه أشار الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتعاش سياحة الغوص بمياه البحر الأحمر، والتي تجذب ملايين السياح حول العالم للمدن المصرية السياحية، خاصة الغردقة ومرسى علم، حيث تمتلكان مواقع غوص فريدة من نوعها، تضم شعاب مرجانية رائعة وكائنات بحرية نادرة، مؤكدا أن سياحة الغوص في البحر الأحمر تستقطب حوالي 4 ملايين سائح من هواة الغوص.