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فنادق الغردقة تستقبل آلاف السياح على متن 159 رحلة طيران اليوم

كتب:

 شاذلي عبدالراضي
06:53 م | السبت 26 أغسطس 2023
مطار الغردقة- تعبيرية

مطار الغردقة- تعبيرية

استقبلت فنادق الغردقة 32 ألف سائح أجنبي من حوالي 12 جنسية أجنبية قادمين من دول أوروبا على متن 159 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم السبت، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق واستقبال النزلاء بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة.

فنادق الغردقة تستقبل 32 ألف سائح

كشف أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» وصول حوالي 32 ألف سائح إلى فنادق الغردقة على مدار اليوم السبت من قرابة 12 جنسية أجنبية مختلفة على متن 159 رحلة طيران سياحية.

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن فنادق الغردقة تستقبل السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أن فرقا من العلاقات العامة تكون في استقبال السياح وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت.

مهرجانات الشواطئ بفنادق الغردقة

وأضاف «جمعة» أن الفنادق تحرص على إسعاد السياح وعمل فقرات متنوعة وبرامج ترفيهية ومهرجانات الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي وإدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع الترفيه وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

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بقلم  شاذلي عبدالراضي