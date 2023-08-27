«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، موضحة أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من 2 لـ3 درجات عن المعدلات الطبيعية، وزيادة الرطوبة بسبب التأثر بامتداد المرتفع الجوي.

حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية والقناة الأولى، أن طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة المساء، مع عدم نشاط الرياح.

انخفاض في الرؤية الأفقية

وفيما يتعلق بالشبورة المائية، فإنها مستمرة في التكوين خلال الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتى تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية صباحا.

وأشارت إلى أن الشبورة سرعان ما تتلاشى مع أشعة الشمس في السابعة صباحًا مع تحسن الرؤوية، كما أن الأمطار ستكون خفيفة فى منطقة جنوب سيناء، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.