حالة الطقس اليوم.. درجة الحرارة تصل إلى 46 مئوية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تقريرها اليوم عن حالة الطقس، أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار اليوم الأحد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب،على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال الليل

فرص لسقوط الأمطار

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 35- 25.

- العاصمة الإدارية 36- 25.

- 6 أكتوبر 36- 24.

- بنها 35- 24.

- دمنهور 33- 23.

- وادي النطرون 34- 23.

- كفر الشيخ 34- 23.

- المنصورة 34- 24.

- الزقازيق 35- 24.

- شبين الكوم 35- 24.

- طنطا 34- 23.

- دمياط 32- 25.

- بورسعيد 32- 25.

- الإسماعيلية 36- 24.

- السويس 36- 23.

- العريش 33- 23.

- رفح 32- 23.

- رأس سدر 36- 27.

- نخل 37- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 36- 27.

- طابا 36- 25.

- شرم الشيخ 40- 30

- الإسكندرية 31- 24.

- العلمين الجديدة 31- 24.

- مطروح 31- 22.

- السلوم 35- 24.

- سيوة 40- 25.

- رأس غارب 37- 27.

- الغردقة 40- 29.

- سفاجا 39- 29.

- مرسى علم 38 - 29.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 37- 23.

- بني سويف 38- 23.

- المنيا 39- 24.

- أسيوط 40- 24.

- سوهاج 42- 25.

- قنا 45 - 27.

- الأقصر 45-27.

- أسوان 45- 29.

- الوادي الجديد 46- 27.

- أبوسمبل 44- 29.