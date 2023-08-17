تفاصيل طرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه

كشف البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه لأجل 182 و364 يوما، وذلك نيابة عن وزارة المالية التي تفوض المركزي خلال العام المالي من أجل إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري.

وأعلن البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، اليوم الخميس، أن الطرح الأول تبلغ قيمته 19 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، وبالنسبة للطرح الثاني يصل إلى 24 مليار جنيه، وذلك لأجل 364 يوما.

لجنة السياسة النقدية

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في اجتماعها الأخير، 1% أي بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض، و19.75% للعملية الرئيسية، فيما تم رفع الائتمان والخصم ليصل إلى 19.75%.