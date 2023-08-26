أمطار مكة اليوم.. غزيرة تصل إلى حد السيول على المسجد الحرام

تتعرض بعض مناطق السعودية إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة منذ عدة أيام، وحذر المركز الوطني السعودي للأرصاد من أمطار مكة اليوم السبت والتي من المتوقع أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وفق بيان المركز، مؤكدًا أنها ستكون متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وانعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول.

أمطار مكة اليوم غزيرة تصل إلى حد السيول

وقال المركز الوطني للأرصاد إن أمطار مكة اليوم قد تكون غزيرة تصل إلى حد السيول، وتشمل الحالة محافظات: ميسان، وأضم، والطائف، والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً، وفق آخر تحديث للخرائط الجوية عبر نماذج المحاكاة الحاسوبية، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تأثر القطاع الجنوبي الغربي والقطاع الغربي بأحوال جوية غير مستقرة بداية من غد الأحد تستمر للثلاثاء المقبل.

أمطار مكة اليوم.. قد تسقط على المسجد الحرام

كما أشارت الخرائط الجوية إلى أن أمطار مكة اليوم قد تُغرق منطقة الحرم المكي، فضلاً عن وجود زخات من الرطوبة في طبقات الجو المنخفضة من مناطق استوائية بالتزامن مع تدفق الشرقيات في طبقات الجو المتوسطة والعالية ومحملة أيضاً بالرطوبة، بالإضافة إلى تكاثر السحب الركامية بدءًا من غد الأحد على المرتفعات الشرقية لجازان وعسير والباحة ولكن بشكل متفرق إجمالاً.

أمطار مكة اليوم قد تكون مصحوبة بسحب ركامية

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن أمطار مكة اليوم قد تكون مصحوبة بسحب ركامية على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية لمكة المكرمة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرَديات مع احتمالية جريان الأودية والشعاب بمدينة الطائف وغرب المدينة المنورة، بينما تشهد مناطق تبوك، البدع، حقل، وضباء، رياحًا شديدة على المحافظات الساحلية، تسبب انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى 50 لـ59 كيلومترًا في الساعة.