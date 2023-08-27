مركز السينما العربية ينظم 4 فعاليات في مهرجان فينيسيا الدولي

يواصل مركز السينما العربية نشاطه في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي للسنة التاسعة على التوالي، حيث ينظم هذا العام حلقتي نقاش وجلسة تواصل ضمن فعاليات الدورة 80 من المهرجان، من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر، وذلك بالتعاون مع جسر فينيسيا للإنتاج، وهو منصة تستضيف خبراء ومحترفي صناعة السينما من أنحاء العالم من خلال العروض واللقاءات والندوات.

وتقام حلقة النقاش الأولى تحت عنوان «رحلة مدهشة بين مفوضيات رعاية السينما»، ويشارك فيها كل من واين بورغ المدير العام، نيوم، ومهند البكري المدير التنفيذي، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وآري بوهرر مفوض الأفلام، FILM in AUSTRIA المفوضية الوطنية للسينما، وجين مور الرئيس التنفيذي، وشركة Vertigo Films.

العصر الذهبي للمواهب العربية

وتدير حلقة النقاش الإعلامية ومقدمة البرامج التلفزيونية ريا أبي راشد، وتأتي حلقة النقاش الثانية تحت عنوان «العصر الذهبي للمواهب العربية إقليميًأ ودوليًا»، ويشارك فيها كل من واين بورغ المدير العام، ونيوم، ودرة بوشوشة منتجة، وشركة Nomadis Images، ومحمد حفظي منتج وسيناريست، وشركة فيلم كلينك ورؤى المدني مديرة التطوير، فيلم العلا.

وبالإضافة إلى حلقتي النقاش، ينظم مركز السينما العربية جلسة «Middle East Networking» يوم 2 سبتمبر، ويشارك فيها عدد من أهم الفاعلين في صناعة السينما في الشرق الأوسط، كما يشارك المركز في استضافة حفل استقبال جسر فينيسيا للإنتاج، والمقرر إقامته يوم 3 سبتمبر المقبل.

وقال باسكال ديوت، رئيس جسر فينيسيا للإنتاج فى تصريحات صحفية «أنا سعيد بشكل خاص بالتعاون مع مركز السينما العربية في تنظيم جلسة خاصة بالشرق الأوسط ستتضمن حلقتين وجلسة تواصل».

وستأخذ الحلقة الأولى جمهور السينما والصناعات السمعية والبصرية في «رحلة مذهلة بين لجان الأفلام»، وستديرها المذيعة التلفزيونية الشهيرة ريا أبي راشد، يليها حلقة «العصر الذهبي للمواهب العربية إقليميًا ودوليًا» والتي يديرها السيد علاء كركوتي ، أحد الفاعلين الرئيسيين في الصناعة .

ومن جانبهما علق علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية «إننا سعداء للغاية بالتعاون مع مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي للسنة التاسعة على التوالي دائمًا ما نركز على السينما العربية في المهرجانات الدولية وذلك من خلال الحلقات النقاشية أو المناقشات التي تتناول أهم القضايا والتحديات التي تواجهها صناعة السينما العربية».