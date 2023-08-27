تفاصيل إنشاء وتجديد محطات سكك حديد جديدة في العريش.. نقلة نوعية كبيرة

تُنفذ وزارة النقل، خطة تطوير شاملة في شمال ووسط سيناء، تتضمن محاور متعددة منها تطوير ورفع كفاءة الطرق مثل طريق القنطرة شرق العريش وخطوط السكة الحديد خط الفردان شرق بورسعيد بئر العبد العريش طابا، لخلق فرص تنموية متعددة في المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

إنشاء محطة سكة حديد جديدة في العريش

وفق تقرير لوزارة النقل، فإنه يجرى إنشاء محطة سكة حديد جديدة في العريش، بعد أن انتهت من أعمال التجديد والتطوير لمحطة بئر العبد خلال 45 يوما، موضحة أنه جار رفع كفاءة وتجديد عدد كبير من المحطات في سيناء مثل محطة بالوظة ورمانة وجلبانة والقنطرة شرق.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنها تعمل حاليا على استكمال خط سكة حديد «بالوظة - ميناء شرق بورسعيد» بطول 44 كيلومترا ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط «الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا» بطول 500 كيلومتر، مؤكدة أن جميع الأعمال تجرى وفق المعايير العالمية.

الممر اللوجيستي «العريش - طابا»

تأتي جهود وزارة النقل، ضمن الممر اللوجيستي «العريش - طابا»، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد «العريش - طابا»، وهو امتداد لخط «الفردان - بئر العبد - العريش» مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل واللوجيستيات، بجهود وزارة النقل في محافظة سيناء، مؤكدة أن الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية تغير شكل الحياة فهي بمثابة نقلة نوعية كبيرة في المحافظة.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أن جميع الأعمال بأيادي مصرية خالصة، ووفق المواصفات الفنية العالمية، مؤكدة أن الجهود تجعل سيناء على ارتباط وثيق بالقاهرة وباقي المحافظات.