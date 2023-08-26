ماذا تفعل لاسترجاع تذكرة القطار من ماكينة الدفع الإلكتروني؟.. توضيح مهم

خدمات جديدة وفرتها هيئة السكك الحديدية، تيسيراً وتسهيلاً على جمهور الركاب في حجز تذاكر القطارات للوجهين البحري والقبلي، وهي توفير إمكانية الحجز من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المتوفرة في عدد كبير من المحافظات، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للركاب بصفة مستمرة.

تتضمن عملية الحجز عبر المنفذ الإلكتروني، التفاصيل الكاملة للرحلة بداية من رقم القطار ووقت القيام والرقم القومي ودرجة القطار وتاريخ السفر ومحطة المغادرة وسعر التذكرة شاملة الخدمة والمبلغ الكلي، وهنا يجب على الراكب الاحتفاظ بالتذكرة «ورقة الحجز» حتى محطة الوصول، وفق تقرير لوزارة النقل.

في حالة رغبة الراكب في ردّ التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ البيع الإلكترونية، أكّدت هيئة السكك الحديدية، أنَّ الراكب يذهب مباشرة إلى محطة السكة الحديد «شباك التذاكر» ويتمّ استرداد المبلغ المستحق وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة، لافتة إلى حرصها على استمرار تطوير الخدمات وفق النظم الرقمية الجديدة.

تفاصيل حجز التذاكر من الهاتف المحمول

- يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل.

- يسدد الراكب ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني.

- يتسلم الراكب تذكرته إلكترونياً ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.