السجن المؤبد للمتهمين بخطف طفل وطلب فدية في الزيتون

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهمين لإدانتهما بخطف طفل وطلب مبلغ مالي من والده على سبيل الفدية مقابل إطلاق سراحه في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، بالسجن المؤبد وإلزامهما المصاريف الجنائية.

خطف وطلب فدية

جاء في أمر إحالة القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمان، قيامهما في دائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، بخطف الطفل المجني عليه ومساومة والده بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية عندما تلقي قسم شرطة الزيتون، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد قيام مجهولين باختطاف نجله من دائرة القسم وطلب فدية مقابل مبلغ مالي.

كيف أوقع الأمن بالمتهمين؟

واتفقت الأجهزة الأمنية مع والد الطفل المجني عليه بإتمام الاتفاق فيما بينه وبين المتهمين، وتم إعداد كمين لهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.