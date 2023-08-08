المشدد 3 سنوات للمتهم ببيع المخدرات أونلاين في الزيتون

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدائرة قسم شرطة الزيتون، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

بيع المواد المخدرة أونلاين

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم بالاتجار في دائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، بالاتجار في المواد المخدرة وذلك من خلال بيعها أونلاين وانتشار فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أثناء ترويجه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مقطع فيديو على فيسبوك

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله لأحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر فيه أحد الأشخاص «مُسجل جنائيًا» ويقوم بالترويج لبيع المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هويته وتمّ القبض عليه متلبسًا وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.