حبس سيدتين 6 أشهر بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

عاقبت محكمة جنح القاهرة، متهمتين بالنصب على المواطنين، وسرقتهم بأسلوب المغافلة في منطقة الأميرية، بالسجن لمدة 6 أشهر مع الشغل، وإلزامهما المصاريف الجنائية.

تشكيل عصابي للنصب على المواطنين

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع السيدتان، قيامهما في دائرة قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في النصب على المواطنين وسرقتهما بأسلوب المغافلة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

سرقة عدد من الأشخاص

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمتين سرقتا عددا من المواطنين بأسلوب المغافلة، وحصلتا على الأموال بعد بيع المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الأميرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد القبض على المتهمتين وبحوزتهما كمية من الشغولات الذهبية مجهولة المصدر بدائرة القسم.