أول معرض للكتاب في السويس بمشاركة 40 ناشرا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أول معرض للكتاب في السويس بمشاركة 40 ناشرا»، فعلى ممشى أهل السويس، انطلقت فعاليات معرض السويس للكتاب الذي يتم تدشينه على مساحة 1500 متر، ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل ويفتح أبوابه يوميا للجمهور من الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا.

أهم رموز الفكر والإبداع في مصر وشباب الكتاب

ويشارك في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب ما يقرب من 40 ناشرا وتتنوع ما بين دور نشر خاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة إلى جانب مكتبة مصر العامة، وكذلك يتم تدشين مجموعة من الفعاليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر وشباب الكتاب والمفكرين إلى جانب نشاط فني ونشاط للطفل على مدار أيام المعرض.

الدورة الأولى لمعرض السويس

وتشتمل الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب على برنامج فني وثقافي يشارك فيه أكثر من 70 مثقفا من خلال ندوات وفعاليات مختلفة تقام على هامشه على مدار أيامه.