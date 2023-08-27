القاهرة تعلن بدء فتح باب التحويلات المدرسية 2023 من اليوم

أعلنت محافظة القاهرة إعادة فتح باب التقديم للتحويلات المدرسية 2023-2024 بداية من اليوم وحتى 2 سبتمبر المقبل؛ للتيسير على الطلاب وألياء الأمور على مستوى الإدارات التعليمية بالعاصمة، بحيث يتم التقديم للتحويلات المدرسية 2023 بمحافظة القاهرة على البوابة الإلكترونية للمحافظة من هنا.

وأكدت المحافظة أنّ التحويلات المدرسية تكون إلكترونيًا فقط، ومن خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة لجميع مراحل التعليم الرسمية واللغات، والمتميزة لغات من رياض الأطفال KG 2، والتعليم الأساسى والثانوي العام، ولا يعتد بالتحويل الورقي إلا في حالات محددة وهي التعليم الخاص والتعليم الفني فقط، ضمن الخدمات التعليمية التي تقدمها المحافظة للطلاب.

شروط التحويلات المدرسية بالقاهرة

وأوضحت شروط التحويلات المدرسية 2023، وذكرت أنّه لا يجوز التقديم بطلب التحويل مرتين، وفي حال وجود أي تعديل يكون من خلال التواصل مع الإدارة التعليمية المستهدف النقل إليها، ويتحمل ولي الأمر مسؤولية دقة البيانات المُقدمة في طلب التحويل، كما أن اختيار ولي الأمر التحويل إلى مدرسة ذات كثافة طلابية عالية يكون على مسؤوليته.

مسؤولية ولي الأمر

وأوضحت أنّ متابعة نتائج التحويلات المدرسية في القاهرة 2023 مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد مرور أسبوع من تسجيل التحويلات المدرسية لمعرفة النتيجة سواء بالقبول أو عدمه، وفي حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، وعلى ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا، كما توجد أولوية للتحويل داخل مدارس الإدارة وتكون الأولوية للأخوة ويرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة، والأعلى في المجموع، طبقًا للكثافات.