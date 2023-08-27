وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة.. المرتب يصل إلى 1.25 مليون جنيه في السنة

وظائف السفارة الأمريكية في القاهرة من الخدمات التي تعلنها الجهة الدبلوماسية بين الحين والآخر للراغبين في الحصول على فرصة عمل شرط توافر بعض المؤهلات والخبرات، والتي يمكن التقديم لها على مدار اليوم وغدًا الاثنين.

واستمرارًا للأخبار الخدمية المُقدمة للقارئ نستعرض في التقرير التالي تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية في القاهرة:

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

ويمكن التقدم للوظائف من خلال موقع السفارة الأمريكية بالقاهرة على «لينكد إن»، كما يجرى اختبار بعض الشروط من خلال هذا الرابط التي يحتوى على كل تفاصيل الوظائف.

وظيفة منسق الأمن السكني

- سيتم تحديد الدرجة/الخطوة النهائية من قبل واشنطن.

- جدول العمل لهذا المنصب هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- مرتب 40 ألفا و488 دولارًا أمريكيًا في السنة، أي ما يعادل مليونا و251 ألفا و803 جنيهات.

- آخر موعد للتقديم اليوم الأحد 27 أغسطس.

- يشترط إكمال الدراسة الثانوية.

- اللغة: مستوى اللغة الإنجليزية (بطلاقة) مطلوب القراءة / الكتابة / التحدث.

- يجب على المتقدم تحديد مستوى إتقان اللغة الإنجليزية في الطلب ليكون مؤهلاً للوظيفة.

3 وظائف كاتب إداري

- جدول العمل لهذا المنصب هو دوام كامل 40 ساعة في الأسبوع.

- مرتب 7 آلاف و631 دولارًا أمريكيًا في السنة، أي ما يعادل نحو 235 ألفا و934 جنيها.

آخر موعد للتقديم غدا الاثنين 28 أغسطس.

- يجب أن يكون قادرًا على الحصول على تصريح أمني سري والحصول عليه.

- مطلوب إكمال المدرسة الثانوية.

- المستوى الثالث للغة الإنجليزية (المعرفة العملية الجيدة) في القراءة / الكتابة / التحدث مطلوب.

- يجب على المتقدم تحديد مستوى إتقان اللغة الإنجليزية في الطلب ليكون مؤهلاً للوظيفة.

وظيفة حارس

- جدول العمل لهذا المنصب هو دوام كامل 40 ساعة في الأسبوع.

- تاريخ البدء: يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل خلال فترة زمنية معقولة من استلام تصريح الوكالة /أو التصاريح/الشهادات وإلا فقد ينتهي ترشيحهم.

- مرتب 5 آلاف و656 دولارًا أمريكيًا في السنة، ما يعادل 174 ألفا و871 جنيها.

- الخبرة: سنة واحدة من الخبرة المتعلقة بالمراقبة أو الأمن مطلوبة.

- مطلوب خبرة سابقة في الجيش أو الشرطة أو الأمن في منصب يتضمن مهارات وتقنيات المراقبة.

- يشترط إكمال الدراسة الثانوية.

- المستوى الثالث (معرفة عملية جيدة) اللغة الإنجليزية مطلوبة.

- المستوى الثالث في اللغة المحلية (العربية).

- يجب أن يتمتع بمهارات تنظيمية ومراقبة قوية.

- يجب أن يملك رخصة قيادة.