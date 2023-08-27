تعيينات شركة الكهرباء.. موعد الانتهاء من فرز طلبات وظائف 2023

تنتهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء من فرز ما يقرب من 30 ألف طلب من المتقدمين لشغل وظائف الفنيين للعمل بالتشغيل بنظام «الورادي» طبقًا للائحة نظام العاملين بالشركة وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 منتصف شهر سبتمبر المقبل 2023 تمهيدا لتحديد موعد الاختبارات للمتقدمين.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفة فني بشركة الكهرباء 2023

حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «فني كهرباء» وهي: «أن يكون حاصل علي دبلوم صناعي 3 و5 سنوات شعبة كهربية أو معهد فني صناعي شعبة كهرباء - ألا يزيد السن على 30 سنة لفني الكهرباء - أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفي منها إعفاءً نهائيًا - أن يكون مصري الجنسية - اجتياز الاختبارات المطلوبة - يتمّ التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات طبقا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة وطبقا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي - العمل بالتشغيل بنظام «الورادي» بمواقع الشركة ».

المستندات المطلوبة للمتقدمين لوظيفة فني بشركة الكهرباء 2023

وأعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 عدد من المستندات يجب أن يتقدم بها الراغبين في شغل الوظائف وهي: «السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي - صورة شخصية حديثة - صورة من شهادة التخرج - صورة من شهادة الميلاد - صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين سارية - 6 صور من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي وجهين».‏