حسين الجسمي يتحدث عن والدته الراحلة: «اسمها أول اسم فى عمري»

«اسمها أول اسم فى عمري ندهت عليه، أول كلمة ومشية وسندة هقولكم إيه أصلها أمي روحي يا أمي»، بهذه الكلمات عبر الفنان حسين الجسمي عن حبه لوالدته، وهو ما رواه وأظهر حبه الشديد لها والحديث عن طفولته وعلاقته بها، في أحد اللقاءات الإعلامية السابقة، وهو ما يتجدد دومًا بالحديث عن طفولته في شهر ميلاده.

حسين الجسمي في طفولته

وبصورة متداولة في طفولته يجدد حب الجماهير في الفنان حسين الجسمي، إذ عبر عن والدته دورها في طفولته أنها كانت مختلفة بأمه، وأنه لا يوجد شخص يعوضها، وأن أولى أغنياته كانت وهي في الغيبوبة، لمزيد من التفاصيل حول علاقة الجسمي بوالده، اضغط هنـــــــــا.