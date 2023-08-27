نقيب الزراعيين: تخريج دفعات من المتدربين للتأهيل لسوق العمل في 5 مهن

نظمت نقابة الزراعيين دورة تدريبية لـ60 متدربا في بعض التخصصات الزراعية، بإجمالي 5 مهن ترتبط بالأنشطة المهنية ومزاولة المهن لنقابة الزراعيين، وهي دورات «أخصائي تحليل طبية»، و«شهادة الاستشاري الزراعي» و«أخصائي التغذية»، وأخصائي «جودة وسلامة الغذاء»، و«مكافحة افات زراعية»، وذلك في مقر مركز تدريب تنمية قدرات المهندسين الزراعيين والقيادات بنادي الزراعيين بالدقي.

وقام نقيب الزراعيين السيد خليفة، بحضور الدكتور أحمد الكردي مدير مركز تدريب وتنمية القدرات للمهندسين الزراعيين، بتسليم المتدربين شهادات مزاولة المهنة لعدد 5 مهن رئيسية، ضمن برنامج الدورات التدريبية في نقابة المهندسين الزراعيين وضمن منظومة التدريب في النقابة لرفع كفاءة المهندسين الزراعيين، لتلبية إحتياجات سوق العمل المصري.

رفع كفاءة المهندسين الزراعيين

وقال نقيب الزراعيين، في تصريحات اليوم الأحد، إن الدورات التدريبية التي تنظمها النقابة تعتمد على استخدام كل الوسائل الحديثة في التدريب وتنمية المهارات وتغطية كل المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي ومتطلبات السوق، وذلك بهدف رفع كفاءة المهندسين الزراعيين؛ حتى ينعكس ذلك على القطاع الزراعي في ظل الجمهورية الجديدة والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف «خليفة»، أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن برنامج تدريب المهندسين الزراعيين، وضمن منظومة التدريب في نقابة المهن الزراعية لرفع كفاءة المهندسين الزراعيين لتلبية احتياجات سوق العمل المصري، موضحا أن النقابة هي الجهة المنوط بها استخراج شهادات مزاولة المهنة لتلبية احتياجات سوق العمل لـ43 مهنة زراعية، ويوجد اشتراطات وقيود لاستخراج المزاولة لجميع التخصصات بعد تنفيذ برنامج دورات تدريبية بمركز تنمية القدارات للمهندسين الزراعيين الكائن بنادى الزراعيين بالدقى.

الاستعانة بخبراء فى جميع المجالات

وأوضح «خليفة»، الاستعانة بخبراء فى جميع المجالات والتخصصات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية وقانون النقابة، ومنها أن يكون المؤهل معتمدا من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن منح شهادة الدورة تتوقف على اجتياز تقييم موضوعي بعد انتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتاز هذه الدورات في نقابة الزراعيين.