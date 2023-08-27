دقائق تحبس الأنفاس.. سيدة تلد رضيعها في مترو الخط الأول «المرج - حلوان»

الساعة تشير إلى الحادية عشر صباحاً، توقيت عُمر جديد بدأ لمولود خرج إلى النور في مكان «قد يكون غير مُعتاد»، بعيداً عن «عيادة الطبيب في حالة الولادة بشكل قيصري» أو الولادة طبيعياً في المنزل، إذ ولد في مترو الخط الأول «المرج - حلوان» وسط حالة من الفرحة التي سيطرت على رُكاب القطار وعلى وجه التحديد رُكاب عربة السيدات.

اللحظات الأولى للولادة

«المحطة القادمة حدائق الزيتون».. رسالة مُسجلة دائماً ما تُنبه الركاب بالمحطة المقبلة، ويبدو أن الرسالة وصلت حتى آذان المولود الجديد» ليتمرد على ما حوله ويقرر الخروج من بطن أمه في عربة المترو، وهنا طبيعة الولادة والتي تختلف كثيراً عما هو مُعتاد خلقت نوعاً من الفرحة الممزوجة بهرولة «رُكاب عربة السيدات» لمساعدة الأم في فرحة تُنسيها آلام المخاض نفسها.

تفاصيل المشهد في عربة المترو

شهود العيان رووا لـ«الوطن»، تفاصيل المشهد، والذي كان عبارة عن حالة من الفرح بقدوم مولود جديد «ولد» في مترو الخط الأول «المرج - حلوان»، إذ صرخت سيدة وكأنها تُنذر بقرب «ولادتها» لبضعة دقائق قليلة ليخرج الطفل من رحمها، وسط حالة من «الفرح والقلق معاً» ليجتمع الركاب معاً وكأنهم أقارب الأم لمساعدتها في موقفها.

جاءت الرسالة الأخرى التي تُنبه الركاب لمحطة مترو الدمرداش (هنا تستقر مستشفيات مُتخصصة ويبدو أن الأم قررت الذهاب لها ليس للولادة كما هو مُعتاد لدى كثيرين بل لرعاية الأولية للمولود، حسب رواية شهود العيان.