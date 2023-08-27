«الداخلية» تكشف تفاصيل العثور على جثة داخل سيارة في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص في أسيوط، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا داخل سيارة متوقفة بجانب الطريق بدائرة المركز إثر إصابته بعيارين ناريين.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة سوهاج).

ضُبط المتهمان وبحوزتهما (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزتهما حال استقلالهما (سيارة مستأجرة، تم ضبطها)؛ بقصد محاولة استيقاف المجني عليه لسرقة السيارة قيادته؛ مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالهرب.