عايدة الأيوبي في زيارة مبهجة لأطفال مستشفى الناس الخيري

أجرت الفنانة عايدة الأيوبي زيارة إنسانية للأطفال من مرضي القلب بمستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان في إطار حرصها على تقديم الدعم المعنوي للمرضي ورسم البسمة على وشوشهم.

عايدة الأيوبي تزو مستشفى الناس

في لفتة إنسانية منها قامت الفنانة عايدة الأيوبي باللعب مع الأطفال في غرفة الألعاب بوحدة الإقامة التي خصصت للترفيه عنهم في رحلة علاجهم، فضلا عن قيامها بتوزيع هدايا على المرضى بغرف الإقامة والعيادات الخارجية والتقاط صور تذكارية معهم برفقة فريق التمريض المصاحب لهم في جو حافل بالتفاؤل والبهجة، مؤكدة على حرصها على التواجد بين الأطفال وعيادتهم كذلك حبها لتقديم أغنيات تعطي دافعا وأملا للمرضى.

عايدة الأيوبي تتفقد أقسام مستشفى الناس

حرصت عايدة الأيوبي خلال جولتها على الدخول إلى الأقسام المختلفة بالمستشفى كوحدة القسطرة التي تحتوي ضمن غرفها على واحدة من أحدث الغرف بنظام الـHYBRID وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط حيث يمكن تحويلها من قسطرة إلى عمليات قلب مفتوح أو العكس حسب حالة المريض، فضلا عن تفقدها لغرفة الاجتماعات الخاصة بالورش التدريبية للطاقم الطبي والتمريض، كما قامت الأيوبي بزيارة عدد من الأقسام الخدمية أبرزها المطبخ الحائز على شهادة الأيزو في جودة الغذاء، بالإضافة إلى وحدة التحكم المتطورة.

يشار إلى أن الفنانة عايدة الأيوبي شاركت مؤخرا في فيلم 5 جولات من بطولة ماجد المصري وآدم شرقاوي، نور النبوي، داليا شوقي، مصطفي درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي وإخراج مازن أشرف.

الجدير بالذكر أن مستشفى الناس غير هادفة للربح، وقامت منذ افتتاحها عام 2019 بتقديم ما يقرب من 303,322 خدمة طبية لـ9860 مريضا ما بين جراحات وقسطرة وخدمات تشخيصية وزيارات بالعيادات الخارجية بخدمة عالية الجودة لجميع المرضي من كل انحاء مصر، حيث تفتح أبوابها لكل مرضي القلب وكذلك الجهاز الهضمي وتقوم بعلاجهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالمياً.