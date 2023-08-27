ضبط 8 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، خلال حملة تموينية مكبرة في مركز ههيا، 8 أطنان أرز مجهول المصدر قبل بيعه في السوق السوداء.

ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان أرز أبيض

وكانت إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، شنت حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وتمكنت أثناء مرورها بشارع الجمهورية بمدينة ههيا من ضبط سيارة نقل بيضاء اللون محملة بكمية من اﻷرز اﻷبيض المعبأ مجهول المصدر، تزن 8 أطنان، وتم تحرير المحضر رقم 12658 لسنة 2023 جنح ههيا، كما تم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن علة ذمة المحضر.

كما قامت الحملة كذلك بتحرير المحضر رقم 12659 لسنة 2023 جنح ههيا، ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بقرية العواسجة، لتصرفه في حصته من السجائر ومقدارها 200 علبة وببيعها في السوق السوداء.

تكثيف الحملات التموينية بالشرقية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلف فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.