تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتمّ تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و460 شاحنة و75 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و185 شاحنة و30 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و275 شاحنة، و45 سيارة.

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس بينما استقبل الميناء، أمس، العبّارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و170 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن وهي بريدج، وسينا، وآيلة، وسجّلت مواني الهيئة وصول وسفر 850 راكبا بموانيها.