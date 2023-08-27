استشاري طب نفسي: شخصية الإنسان تتكون من 3 عناصر رئيسية

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن شخصية الإنسان تتكون من 3 عناصر رئيسية «الوراثة والتربية والخبرات الحياتية»، وتربية الصغر مسؤولة عن 80% من شخصية الطفل.

وأضاف فرويز خلال لقائه على فضائية «إكسترا نيوز»، أن بناء شخصية الطفل يجرى من خلال التربية، مشددًا الى أنه كلما كانت هناك مآخذ سلبية فب تلك الفترة على شخصية الطفل كلما أثر ذلك مدى الحياة، وكلما كانت هناك مآخذ إيجابية أثر ذلك على الشخصية مدى الحياة أيضًا.

موجات كهرومغناطيسية تؤثر على العين

وتابع: «أضرار الموبايل عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تؤثر على العين، وبالفعل الكثير من الأطفال أصيبوا بضعف العصب البصري، لأن الموجات الكهرومغناطيسية تهبط على القشرة المخية، وبالتالي من الممكن أن تصيب بعض الأطفال بنوبات صرع ويظهر ذلك في قلة التركيز والتحصيل الدراسي».